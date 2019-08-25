تعرف على موعد انطلاق الدور التمهيدي من كأس العراق

من جانبه، تكفل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض العبيدي، بجميع تكاليف الحكام الذين سيقودون مباريات الجولتين الاولى والثانية من بطولة كاس العراق.

وعلى صعيد متصل، حددت لجنة المسابقات موعد انطلاق الجولة الاولى من بطولة الكاس يوم الثاني عشر من الشهر المقبل والسابع عشر من الشهر نفسه للجولة الثانية، وقررت لجنة المسابقات ان اخر موعد لتسليم الكشوفات سيكون يوم الرابع من الشهر المقبل، والنادي الذي لا يجلب الكشوفات لا تحق له المشاركة، وتطبق عليه جميع لوائح الاتحاد.



وفي حال الانسحاب لأي فريق فيُعد خاسرا وغرامة مالية قدرها ٢٥ مليون دينار، وستلعب الفرق بنظام التسقيط الفردي في الجولتين، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل تذهب مباشرة الى ركلات الترجيح، وجميع هذه النقاط بحسب لائحة لجنة المسابقات.