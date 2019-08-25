تعرف على موعد انطلاق الدور التمهيدي من كأس العراق

2019-08-25 | 18:26
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جرت، اليوم الاحد، قرعة بطولة كأس العراق في مقر اتحاد الكرة للادوار التمهيدية لبطولة الكاس لفرق الدرجة الاولى والثانية، وحضر جميع ممثلي الاندية المشاركة في البطولة، والبالغ عددهم ٤٧ فريقا من مختلف أنحاء العراق.
وعلى صعيد متصل، حددت لجنة المسابقات موعد انطلاق الجولة الاولى من بطولة الكاس يوم الثاني عشر من الشهر المقبل والسابع عشر من الشهر نفسه للجولة الثانية، وقررت لجنة المسابقات ان اخر موعد لتسليم الكشوفات سيكون يوم الرابع من الشهر المقبل، والنادي الذي لا يجلب الكشوفات لا تحق له المشاركة، وتطبق عليه جميع لوائح الاتحاد.
وفي حال الانسحاب لأي فريق فيُعد خاسرا وغرامة مالية قدرها ٢٥ مليون دينار، وستلعب الفرق بنظام التسقيط الفردي في الجولتين، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل تذهب مباشرة الى ركلات الترجيح، وجميع هذه النقاط بحسب لائحة لجنة المسابقات.
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