الحشد الشعبي: استشهاد مقاتلين اثنين بقصف بطائرتين مسيرتين غربي الانبار

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا، اليوم، نقطة ثابتة للواء 45 بالحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار (15 كم عن الحدود العراقية السورية)".

وأضافت أن "القصف أسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين من اللواء 45 وإصابة آخر واحتراق عجلتين".