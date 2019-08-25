الخارجية الفلسطينية: حذف أمريكا لاسم بلادنا لا يلغي وجودها

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدم اعتراف الخارجية الأمريكية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وفي وقت سابق شطبت وزارة الخارجية الأمريكية اسم السلطة الفلسطينية من قوائمها، بعد أن سبق أن أوقفت استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.



ولاحظت "العين الإخبارية" أن فلسطين لم تعد ترد ضمن قائمة وزارة الخارجية الأمريكية، لا باعتبارها "الأراضي المحتلة" ولا "الأراضي الفلسطينية" وليس "فلسطين" أيضا.

وتظهر في القائمة أسماء جميع الدول العربية، إضافة إلى إسرائيل ولكن دون أي إشارة إلى الفلسطينيين.





وحتى ما قبل عدة أشهر كان يشار إلى السلطة الفلسطينية تحت تعريف "الأراضي الفلسطينية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت مطلع العام الجاري استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"، عند الإشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

واعتبر مسؤولون أمريكيون بينهم مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، في تصريحات صحفية، أن الضفة الغربية هي "أرض متنازع عليها".





Advertisements

وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2017 الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبعد نقل الإدارة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار 2018، فإنها دمجت القنصلية الأمريكية العامة في القدس، التي كانت الصلة الأمريكية الأخيرة مع الفلسطينيين، بالسفارة الأمريكية التي استحدثت وحدة جديدة فيها أطلق عليها "وحدة الشؤون الفلسطينية".

وأغلقت الإدارة الأمريكية مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ليصبح الفلسطينيون دون أي تمثيل دبلوماسي رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

عريقات: إنكار الحقائق لا يلغي وجودها



وأثار القرار الأمريكي الأخير بشطب أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية من الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، ردود فعل فلسطينية مستهجنة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات في تغريدة على "تويتر": "شطب فلسطين (السلطة أو الأراضي) من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية ليس له علاقة بالمصالح الوطنية الأمريكية، القرار يهدف إلى دعم مخططات مجلس المستوطنات الاسرائيلي".

وأضاف عريقات "أن تقرر عدم رؤية الحقيقة.. لا يلغي وجودها".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في تصريح وصل "العين الإخبارية": "إن عدم اعتراف الخارجية الأمريكية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ عام 1967، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بها، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب، ووجودها في المنظمات الأممية".

وأضافت "الإدارة الأمريكية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته".

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على "أن هذا العمل لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الامريكية الكامل والمطلق للاحتلال، وفقدانها صدقيتها أمام العالم أجمع".

واعتبرت أن هذه الخطوة "تشكل إمعاناً أمريكياً في معاداة شعبنا وحقوقه، وفي تنفيذ سياستها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء كل ما من شأنه أن يُذَكّر العالم بالقضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".