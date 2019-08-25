صحيفة إيطالية: شخصية قطرية بارزة تثير غضب نشطاء البيئة

قالت صحيفة إيطالية محلية ناطقة بالألمانية، إن شخصية قطرية بارزة تثير غضب نشطاء حماية البيئة ونزلاء فنادق في شمالي إيطاليا.



وأشارت صحيفة "نويه سود تيرولشر" (يومية خاصة) إلى أن شخصية قطرية رفيعة تستأجر فندق خمس نجوم، في منطقة البا دي سوزي، بمقاطعة جنوب تيرول، وتقوم برحلات يومية بمروحية هيلكوبتر، ما أثار سخط نزلاء الفنادق المجاورة ونشطاء حماية البيئة.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الشخصية القطرية تقضي إجازة منذ يوم الجمعة الماضي، وحتى يوم ٣١ أغسطس الجاري، في منطقة البا دي سوزي، وهي محمية طبيعية تقع في مقاطعة جنوب تيرول، شمالي إيطاليا.



وتابعت: "الشخصية القطرية استأجرت فندقا خمسة نجوم شهيرا كاملا، ولا يتواجد في الفندق في الوقت الحالي أي نزيل آخر"، مضيفة باستنكار: "سمعنا كثيرا عن أغنياء يستأجرون غرف فارهة في فنادق خمسة نجوم، لكن فكرة أن يستأجر شخص فندقا كاملا، فهذا أمر غريب على المنطقة".



الصحيفة مضت قائلة إن "الشخصية القطرية البارزة لم تكتف باستئجار فندق كامل، وأحاطته بسياج أخضر اللون لحجب الرؤية عن السكان المحيطين وإبقاء شخصيته غير معروفة، بل وصلت الفندق يوم الجمعة بمروحية هيلكوبتر وتقوم برحلات يومية بها منذ ذلك الحين".



ولفتت إلى أن منطقة البا دي سوزي محمية طبيعية محظور فيها استخدام المروحيات إلا بتصريح حكومي، مضيفة: "هذا يعني أن الشخصية القطرية حصلت على تصريح حكومي وتحظى برعاية واهتمام رفيعي المستوى".

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واستطردت الصحيفة أن "استخدام الشخصية القطرية لمروحية انتهاك واضح لقواعد حماية البيئة في المنطقة، وأثار استنكارا وسخطا كبيرا في أوساط نشطاء حماية البيئة"، كما أن الحفلات الصاخبة التي تجري ليلا في الفندق بحضور الشخصية القطرية أثارت شكاوى كثيرة من نزلاء الفنادق المجاورة".



هوجو بيرناردي، مالك الفندق، أقر بوجود شخصية رفيعة في فندقه حتى يوم ٣١ أغسطس، لكنه رفض الكشف عن هويتها، وقال للصحيفة إن حجز فرد واحد للفندق احتاج العديد من التصاريح.



بالإضافة لذلك، حصلت الشخصية الرفيعة على تصريح حكومي بقيادة سيارة في شارع "سوزير الم" الذي يغلق بشكل يومي من ٩ صباحا حتى ١٦ مساء بالتوقيت المحلي أمام حركة السيارات، وفق الصحيفة ذاتها.



وتعد منطقة جنوب تيرول، التي يتحدث أغلبية سكانها الألمانية وتقع بالقرب من الحدود مع النمسا، غنية بالمناظر الطبيعية ووجهة أساسية لمتسلقي الجبال.



وابتداء من ١ سبتمبر، يعرض الفندق غرفه للحجز بشكل اعتيادي، وتبلغ أرخص تكلفة للفرد الواحد في الليلة الواحدة 423 يورو غير شاملة الضرائب.



وتقضي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجازتها سنويا في جنوب تيرول، حيث تصل إلى مدينة إنسبروك النمساوية بمروحية تابعة للشرطة الألمانية ثم تستقل سيارة تعبر بها الحدود حتى فندق ٤ نجوم اعتادت قضاء عطلتها فيه، في جنوب تيرول.

