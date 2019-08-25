الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي "الوطني" الإماراتي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقالت اللجنة إن القائمة الأولية تضم 499 مرشحاً منهم 182 مرشحة من السيدات، وذلك بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح، حيث لم تتضمن القائمة من لم يستوفِ أحد شروط الترشيح.

من جانبه، أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، أن العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقف على مرحلة جديدة في تعزيز سعيها نحو المزيد من التميز والنجاح في إدارة العملية الانتخابية وفق أرقى المعايير وبما يتناسب مع المكانة المتميزة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد بعد انتهاء عملية تسجيل المرشحين وبمناسبة إعلان القائمة الأولية للمرشحين بالجهود الكبيرة التي قامت بها كوادر وفرق لجان الإمارات خلال مرحلة استقبال الراغبين بالترشح لعضوية المجلس.

كما دعا العويس المواطنين إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية ليتمكنوا من القيام بدورهم في المشاركة بهذا الواجب الوطني.

واعتبر أن المسؤولية الآن تقع على المواطن في اختيار المرشح الأمثل لتمثيله تحت قبة المجلس.

وقال: "إن المساهمة في عملية التصويت مسؤولية وطنية، وتتجسد من خلال المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في اختيار مرشحين أكفاء وقادرين على خدمة الوطن والمواطن".

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وأشار إلى أن اللجنة راعت مدى توافر متطلبات أن يكون المتقدم للترشح محمود السيرة وحسن السمعة حسب ما ورد في الشروط الدستورية لعملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.





وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فتحت باب الترشح خلال الفترة من 18 - 22 أغسطس/آب الجاري في 9 مراكز في جميع في جميع الإمارات.

وقام أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة والتي قامت بدورها برفع كافة الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي عملت على مراجعة وتدقيق الطلبات، والتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخرا لا تعد هذه القائمة المعتمدة والنهائية، حيث ستعلن الأسماء بقائمة نهائية من قبل اللجنة بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل، وفي اليوم التالي تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.

وسوف تفتح اللجنة الوطنية للانتخابات اعتباراً من يوم غد الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة 3 أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر/أيلول تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، خلال الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات من 26-28 أغسطس/آب 2019، على أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة ومصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه.

كما يشترط أن يرفق بطلب الطعن مبلغ 3000 درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه ويصادر إذا تم رفض طعنه.

وسوف تتولى لجنة الطعون، وهي لجنة مشكّلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.