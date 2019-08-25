بومبيو يؤكد ضرورة تجنب أي تصعيد في لبنان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضرورة تجنب أي تصعيد في لبنان، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور .

جاء ذلك في اتصال تليفوني أجراه بومبيو الأحد مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جرى خلاله عرض تطورات الأحداث التي شهدها لبنان واعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبه، شدد الحريري على التزام لبنان بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701، منبهاً إلى مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات .

وشكر الحريري الوزير الأمريكي على اتصاله، مؤكداً على بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر.

بدوره، ندد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، بـ"الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الأحد، والذي تم تنفيذه بواسطة طائرتي استطلاع مسيرتين خرقتا الأجواء اللبنانية، فسقطت إحداهما أرضا، وانفجرت الأخرى في الجو متسببة بأضرار في المباني".

واعتبر أن "هذا الاعتداء الذي يعد خرقا للقرار 1701 هو الأخطر منذ عام 2006 كونه مس أمن المدنيين، وشكل خطرا على الملاحة الجوية"، داعيا المجتمع الدولي "إلى عدم السكوت عن هذه السابقة الخطرة التي لا تشكل انتهاكا لسيادة لبنان فحسب بل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أيضا".

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وشهدت سماء العاصمة بيروت، في وقت سابق الأحد، تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي، على علو منخفض.





كما نفذ الطيران الإسرائيلي تحليقا على علو منخفض أيضا في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.



ويأتي ذلك بعد ساعات من سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار وانفجار أخرى في سماء بيروت فجر اليوم.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه أن إحدى الطائرتين سقطت أرضا، بينما انفجرت الثانية في الأجواء مسببة أضرارا مادية.





وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني أن قوة من الجيش عملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين، واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.

وتعد هذه هي الحادثة الأولى من نوعها منذ حرب يوليو/تموز عام 2006 التي تحدث فيها مواجهة مباشرة داخل الحدود اللبنانية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومليشيا حزب الله.