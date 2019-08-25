مرشح جمهوري ثان ينافس ترامب بانتخابات الرئاسة

أعلن الأمريكي جو ولش ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس دونالد ترامب، ليكون ثاني منافسيه في هذه المرحلة بعد ترشح بيل ويلد.

وبرر الجمهوري وولش الذي يعمل مقدم برامج في الإذاعة ترشحه أمام الرئيس الأمريكي بالقول: إن ترامب "طفل".

وكتب ولش المحافظ والنائب السابق عن "حزب الشاي" على تويتر: "لا يمكننا أن نتحمل أربع سنوات إضافية من دونالد ترامب. ولهذا السبب أنا مرشح للرئاسة".

ويعد ترشحه رمزياً، وليس تهديداً فعلياً لترامب الذي يحظى بدعم الحزب الجمهوري وغالبية النواب والناخبين ولديه حظوظ كبيرة في إعادة اختياره لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.





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وترشح ولش هو الثاني بمواجهة ترامب، بعد الحاكم الجمهوري السابق المعتدل بيل ويلد.

وقال ولش في مقابلة مع قناة "أي بي سي" الأحد: "أنا مرشح لأن ترامب لا يتمتع بالكفاءة"، مضيفاً: "إنه عنصري ونرجسي".

وليس ترامب أول رئيس أمريكي يجد نفسه في معركة داخل حزبه من أجل انتخابه لولاية جديدة.

وفي عام 1980، واجه الرئيس جيمي كارتر في الانتخابات التمهيدية السيناتور تيد كينيدي الذي ينتمي إلى معسكره.

وتم اختيار كارتر في الانتخابات التمهيدية، لكنه خسر السباق الرئاسي أمام رونالد ريجان.

وعلى الحزب الجمهوري تنظيم انتخابات تمهيدية في عام 2020، لكن إذا لم تترشح شخصية أخرى ذات وزن بمواجهة ترامب، فقد تكون هذه الانتخابات شكلية فقط بالنسبة للرئيس.



