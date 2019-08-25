الان تتابع البيت الأبيض: دعوة وزير خارجية إيران على هامش قمة السبع كانت مفاجأة لترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:21 م, 25 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن دعوة وزير خارجية إيران ظريف على هامش قمة مجموعة السبع كانت مفاجأة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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