الان تتابع إخلاء شاطئ في برشلونة بعد العثور على عبوة ناسفة في البحر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت متحدثة باسم الحرس المدني الإسباني، إنه تم إخلاء شاطئ في برشلونة، اليوم الأحد، بعدما عثرت الشرطة على عبوة
ناسفة في المياه بدا أنها قديمة ويعود تاريخها إلى نحو 80 عاما خلال الحرب الأهلية.
وفرضت الشرطة، طوقًا أمنيًا بلغ محيطه 250 مترًا حول العبوة قبالة شاطئ سانت سيباستيا، أحد أشهر شواطئ برشلونة.
وقالت المتحدثة، إن متخصصين سيصلون غدًا الاثنين، لإبطال مفعول العبوة التي يمكن أن يكون تاريخها عائدًا إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1936 و1939 مضيفة أن إغلاق المنطقة سيستمر إلى أن يتم تأمينها.
وأضافت أن غواصا من الشرطة لم يكن في ساعات عمله تصادف أنه كان يسبح في المنطقة وعثر على العبوة على عمق ثلاثة
أمتار وعلى مسافة 25 مترًا من الشاطئ.
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