بومبيو يشدد على ضرورة تجنب التصعيد في لبنان

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الأحد 25 أغسطس 2019

بومبيو

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة تجنب أي تصعيد في لبنان، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور .



جاء ذلك في اتصال تليفوني أجراه بومبيو الأحد مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جرى خلاله عرض تطورات الأحداث التي شهدها لبنان واعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

بدوره، شدد الحريري على التزام لبنان بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701، منبهاً إلى مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات .

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وشكر الحريري الوزير الأمريكي على اتصاله، مؤكداً على بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر.

من جانبه، ندد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، بـ"الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الأحد، والذي تم تنفيذه بواسطة طائرتي استطلاع مسيرتين خرقتا الأجواء اللبنانية، فسقطت إحداهما أرضا، وانفجرت الأخرى في الجو متسببة بأضرار في المباني".

واعتبر أن "هذا الاعتداء الذي يعد خرقا للقرار 1701 هو الأخطر منذ عام 2006 كونه مس أمن المدنيين، وشكل خطرا على الملاحة الجوية"، داعيا المجتمع الدولي "إلى عدم السكوت عن هذه السابقة الخطرة التي لا تشكل انتهاكا لسيادة لبنان فحسب بل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أيضا".

وشهدت سماء العاصمة بيروت، في وقت سابق الأحد، تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي، على علو منخفض.