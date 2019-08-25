"التعليم" السعودية تنفى تعطل نظام نور للتسجيل بالمدارس

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
نفت وزارة التعليم السعودية الأنباء المتداولة حول تعرض «نظام نور» لعطل فنى، مؤكدة أنه يعمل بشكل جيد، وأن التسجيل يبدأ كما هو معلن اليوم، وفقاً للإجراءات المحددة، وفقا لـ"سبق" السعودية.
وأصدرت الوزارة تعميماً للمديريات بالاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال المستجدين، والطلاب والطالبات المنقولين فى العام الدراسى الجديد، بحسب ابتسام الشهرى، المتحدثة باسم الوزارة للتعليم العام.
يشار إلى أن الوزارة أعلنت سابقاً بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والطلاب والطالبات المنقولين فى الصفوف الأولية عبر نظام نور.
يذكر أن آلاف المعلمين والمعلمات انطلقوا اليوم الأحد إلى مدارسهم يحدوهم الأمل في عام دراسي جديد وموفق.
وتفاعل المغردون مع بداية العام الدراسى الجديد بعدد من الوسوم منها "عود حميد لمنسوبي التعليم"، و"مرحبا بالمعلمين والمعلمات"، و"العودة إلى المدارس"، و”عام دراسي جديد".
وأكد المغردون على أهمية التعليم وثمنوا جهود المعلمين والمعلمات، الذين يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل في تربية النشء، مستقبل هذا الوطن.
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