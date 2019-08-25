السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - صعدة
لقي عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، بنيران الجيش الوطني، في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش، في مدخل وادي "الفحلوين” المحيط بمركز مديرية كتاف بالمحافظة.
وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي ذات السياق استهدفت طائرات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي المتمردة، في الأودية والتباب، بالمنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى حوثيون في جبهة كتاف بمحافظة صعـدة شمال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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