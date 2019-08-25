شكرا لقرائتكم درون تصفي قياديا بالحشد العراقي على حدود سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" نقلا عن مصدر أمني أن طائرة مسيرة استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، مما تسبب في مقتل قائد ميداني من الحشد، عبر قصف سيارته عند الحدود السورية العراقية.

وقال المصدر إن القيادي المقتول في حزب الله العراقي يدعى، أبو علي الدبي، وإن القصف وقع في جنوب مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا.

وأفادت القناة أن طائرة مسيرة مجهولة قصفت سيارتين للواء 45 بالحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية العراقية.

والقائد الميداني القتيل ينتمي إلى حزب الله العراقي، التابع للحشد الشعبي.

وتعرض مؤخراً مخزن أسلحة لحزب الله العراقي إلى قصف مجهول أدى إلى تدميره.

وكان حزب الله العراقي قد تعرض لسلسلة من الهجمات المتتالية بطائرات مسيرة مجهولة خلال الأسابيع الماضية.

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ويقع المخزن المذكور في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، وأسفر الانفجار عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر أن 3 صواريخ استهدفت مخازن أسلحة أرسلتها إيران إلى فصيل الحشد الشعبي.

بالتزامن، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه وأثناء خرق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض - حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات.

واُفيد بأن الطائرة التي أسقطت بمنطقة معوض في الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله)، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة من نوع Matrice 600 بإمكانها أن تطير لـ2.5 كلم، ما يعني أن التحكم بها فوق الضاحية تم على الأرجح من البحر ربما عبر زورق حربي، كما لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وتأتي هذه التطورات مع دخول "سلاح" الطائرات المسيرة الإسرائيلية لأول مرة إلى الأجواء اللبنانية بعدما كان محصوراً في سوريا لاستهداف مواقع تابعة لإيران وحزب الله، مع سلسلة الانفجارات التي استهدفت منذ أيام مستودعات الأسلحة الأربعة في العراق التابعة للحشد الشعبي، الموالي لإيران، وربطها بكلام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي العام الماضي، حينما قال إن "إيران زودت الحشد الشعبي بصواريخ يمكن استخدامها لضرب إسرائيل، وسنضرب نفوذ إيران في سوريا العراق ولبنان".

وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الأحد، إن إسرائيل تقف وراء هجوم المسيرات على الحشد الشعبي في العراق، مثلما حدث في الضاحية الجنوبية ببيروت ليلة السبت.