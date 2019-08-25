شكرا لقرائتكم المصارف العالمية تشعل المنافسة على إدارة طرح أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادرُ لوكالةِ بلومبيرغ أن المصارفَ العالمية تتوجهُ إلى السعودية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، للمنافسة على إدارة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو وهو الأكبر في العالم.

وأضافت المصادر أن أرامكو كانت دعت 20 مصرِفا أميركيا وأوروبيا وآسيويا لتقديمِ عروضِها في الاكتتاب المنتظر في 2020.

وقد قامت أرامكو التي حققت أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، باستئنافِ التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيلِه لإتمامِ صفقة استحواذِها على 70% من سابك.

ومن المتوقع أن يلعب كل من Lazard و Moelis & Co دورا رئيسيا في اختيار المصارف المشارِكة ومتعهدي التغطية.