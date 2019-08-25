ترند الموجز| كلمة قوية للسيسي في فرنسا..ورحيل صلاح في صفقة تاريخية.. وبلاغ ضد أحمد حسن وزينب.. وحفل محمد رمضان في الساحل يثير الغضب..

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، نص كلمة السيسي أمام قمة ’’السبع الكبار‘‘ بفرنسا، والصفقة الأغلى في التاريخ.. ليفربول يوافق على رحيل صلاح.. وحلم ريـال مدريد يتجدد، وبعد القبلة الساخنة ومشاهد ’’أوضة النوم‘‘.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. وإنذار لغلق قناتهما، وحفل محمد رمضان في الساحل يثير الغضب.. قميص شفاف واشتباكات والفنان يعتدي على الجمهور.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

نص كلمة السيسي أمام قمة ’’السبع الكبار‘‘ بفرنسا

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، النص الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال جلسة الشراكة مع إفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع المقامة في فرنسا.

وجاء نص كلمة السيسي، وفقا لما نشره المتحدث الرسمي على صفحته بالفيس بوك كالتالي:

يسعدني أن أشارككم اليوم، ممثلاً عن الاتحاد الأفريقي، في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، تلبية للدعوة الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، لأنقل لكم طموحات شعوب قارتنا، في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وتطلعاتها لإرساء شراكة عادلة ومتواصلة بيننا، ترتكز على مبدأ المصلحة المشتركة، وتبنى على الجهود السابقة في ذلك الشأن.

السيدات والسادة،

إننا نعلم جميعاً جسامة التحديات التي تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف، والتي تتمثل في الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها، فلا بديل عن تحاورنا المتواصل حولها، وإشراكنا بشكل أكثر في معالجتها، بما يتمشى مع المصالح المشتركة والمتبادلة، وكذا مع قواعد الديمقراطية التي يجب أن تسود وتترسخ في العلاقات الدولية.

ومن هذا المنطلق، فإننا لسنا في حاجة لاستعراض التحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية تفصيلاً، وإنما نحتاج للعمل سوياً لإيجاد حلول لها، وفق أولويات دول القارة، واستناداً للعلاقة العضوية، بين تحقيق التنمية بكافة أبعادها من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى.

وإذا كان ما تقدم يشكل المنظور العام للتحديات التي تواجه قارتنا، فإن الوضع في ليبيا من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص.

إن تفاقم الأوضاع في ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة، يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده.

إن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة ، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار ، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات ، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا ، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

واتصالا بذلك، فإن الحديث عن النهوض بإفريقيا ، ينبغى أن يتأسس على إرادة جماعية ، تستهدف تسوية أزمات القارة ، فضلاً عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة ، لاسيما على جهود التنمية ، وهو ما يجب أن يستتبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه ، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ، وكل ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار ، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية ، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة ، للقضاء على الفقر وخفض البطالة ، ومكافحة الأمراض المتوطنة ، والتصدى لظاهرة تغير المناخ.

وإذا كانت تلك التحديات تفرض علينا مسئولية التعاون لمواجهتها، فإن دولنا الأفريقية تمتلك، بنفس القدر، فرصاً واعدة وإمكانات متنوعة، تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي، فلدينا سوقاً كبيراً وموارد بشرية غنية، وغيرها من العناصر الجاذبة، لعل أهمها جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات القارية ومشرعات الطاقة بكافة صورها، بهدف تحقيق التكامل الإقليمي والاندماج القاري، وتتلاقى معها مساعي تحرير التجارة البينية، عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخطوات تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص.

السيدات والسادة،

إن تناولنا لأسس التنمية المستدامة لن يكون مكتملاً، دون التطرق لأولويات وجهود القارة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك إيماناً بقدرة المرأة الأفريقية على الدفع قدماً بمسيرتنا التنموية بمختلف أركانها. ورغم ما تم إنجازه في هذا الإطار من واقع الإرادة السياسية والمجتمعية القوية، إلا أن النتائج المأمولة لن تتأتى دون توفير البيئة المواتية، من خلال توفير التمويل المنشود، والنفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا الحديثة، بما يسمح بإطلاق إمكانات المرأة الإفريقية عبر التعليم، وبناء القدرات، ويمكنها من الانخراط بفعالية في أسواق العمل على قدم المساواة مع أقرانها من الرجال، وتعزيز تواجدها في مجال ريادة الأعمال، والأخذ بزمام المبادرة في إقامة المشروعات.

وعلى نحو مكمل لجهود تمكين المرأة، فإن التحول الرقمي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، ولذلك نعول على شركائنا في المجموعة، ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز قدرات القارة في هذا المجال، وصولاً لحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا، وفى مقدمتها البطالة، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الشباب الأفريقي المنضم إلى سوق العمل سنوياً.

وفي سياق تكامل مقومات التنمية المستدامة، لا يفوتني أن أتطرق إلى أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي، لما تسببه تلك الظاهرة من استنزاف الموارد وهدر الجهود التنموية، وتأثيرها سلباً على الكفاءة الاقتصادية وبيئة الاستثمار بشكل عام، وهو ما دفع قادة القارة لبذل جهود مكثفة لمواجهة تلك الآفة، وقد انعكس ذلك في عقد "المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد"، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في يونيو 2019، معتمداً عدداً من التوصيات ذات الصلة على مستوى القارة، التي ينبغي أن يتم استكمالها بأطر تُلزم البنوك التجارية الدولية، بإعادة الأرصدة الناجمة عن ممارسات غير مشروعة، والمودعة لديها، إلى الدول الإفريقية، من خلال تطبيق معايير عملية وواقعية، بدلاً من اشتراط إجراءات يستحيل الوفاء بها.

السيدات والسادة،

مثلما توافقت القارة على وضع إطار عام يحقق تنميتها، أؤكد مجدداً على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وحيوية تعزيز بنية السلم والأمن القارية، مستثمراً هذه المناسبة للإشارة إلى الأهمية الكبيرة لمنطقة الساحل والصحراء، والثروات والفرص المتاحة لديها، وكذلك التحديات التي تواجهها، ومن ثم فإنني أدعو المجتمع الدولي، لدعم جميع الجهود التي تقوم بها دول الساحل والصحراء، سواء على المستوي الوطني أو من خلال الاتحاد الأفريقي، عبر مقاربة شاملة تتعامل مع مختلف التحديات السياسية والأمنية والتنموية للمنطقة، وتعالج مسبباتها بشكل جذري.

وختاماً، وانطلاقاً من المصالح المشتركة بين قارتنا ومجموعتكم، فإنني أتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة، تعكس رؤيتنا المتوافق عليها لهذه الشراكة المتجددة بيننا، وبما يتكامل مع الجهد المبذول في أطر أخرى تجمعنا، وذلك عن طريق اتخاذ خطوات جادة متسقة مع خططنا الوطنية، وأجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة، وعلى نحو يترابط مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويبتعد عن أية أطروحات ترتب أعباءً إضافية لا طاقة لنا بها، أو تفرض مشروطيات سياسية.

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الصفقة الأغلى في التاريخ.. ليفربول يوافق على رحيل صلاح.. وحلم ريـال مدريد يتجدد

يبدو أن الموسم الحالي، للمصري محمد صلاح مع ليفربول هو الأخير في مسيرته مع الريدز، بعدما قضى داخل جدران قلعة آنفيلد 3 مواسم.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول في 2017 قادماً من روما الإيطالي.

من جانبه، كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة ليفربول أبدت استعدادها للموافقة على رحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فوز الريدز بالدورى الإنجليزى، خلال الموسم الجارى.

وذكر الموقع الشهير، أن إدارة ليفربول تسعى لتحقيق أقصى عائد مادى من بيع صلاح، وتخطط لأن يكون أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، مضيفا أن بطل أوروبا سيرصد مبلغ 250 مليون يورو، على الأقل مقابل اتمام الصفقة.

ويحظى نجم المنتخب المصري باهتمام واسع من مختلف الأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد الإسبانى.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على الجناح المصري هذا الموسم، برفع راتبه الأسبوعى إلى 430 ألف جنيه إسترلينى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تلك الخطوة أتت بعد الاهتمام المتزايد من عدة فرق أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى بضم الجناح المصري.

وسيقوم نادى ليفربول بتمديد عقد صلاح مجدداً من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهى فى صيف 2024، وهو ما يجعل "الفرعون" ثانى أعلى لاعب يتقاضى راتباً فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل "سانشيز" كما هو متوقع إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

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وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت أن وكيل صلاح، طلب في وقت سابق الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف الريـال.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريـال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح أو ساديو مانى لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات مع وكيل صلاح، الذي طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس النادي للتراجع عن اتمام الصفقة، بسبب المبالغة في الطلبات المالية.

وكشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد، رغبته في التعاقد مع صلاح، بعد عودة زيدان لتدريب الملكي.

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وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زيدان، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وأبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

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بعد القبلة الساخنة ومشاهد ’’أوضة النوم‘‘.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. وإنذار لغلق قناتهما

تلقى وزير الاتصالات، إنذارا رسميا لحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن و زوجته زينب، فضلا عن تقديم بلاغ للنائب العام ضدهما، بسبب بثهما محتوايات فاضحة ومثيرة للجدل.

وبحسب موقع الوطن، أقام المحامي أيمن محفوظ، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالب فيها بحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وطالب القضاء بإلزام وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحجبها، بسبب ما تنشره من مقاطع ومشاهد فاضحة.

وقال المحامي في إنذاره الذي حمل رقم 18978 لهيئة قضايا الدولة، وأرسله لوزير الاتصالات، إن قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزوحته زينب، أثارت ردود أفعال غاضبة من المصريين بعمل مقاطع للتكسب من اليوتيوب، أقل ما يقال عنها أنها تسيء لمصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى نشر مقاطع فاضحة.

وقال محفوظ: "أتوجه بهذا الإنذار لصدور قرار بحجب ذلك القناة، فالبرغم من أن الدستور المصرى كفل حرية التعبير بمدلوله العام وحرص أيضا على حرية وسائل وأدوات التعبير وحرية الفكر إلا أن تلك الحريات والحقوق ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بالحفاظ على قيم المجتمع وثوابته وتقاليده والآداب العامة".

واختتم أيمن محفوظ المحامي إنذاره الذي حمل ١٨٩٧٨ لهيئة قضايا الدولة بالمطالبة بحجب الموقع المشار إليه ردعًا وتقويما لهذا الموقع حفاظا على الثوابت الأخلاقية وقيم المجتمع المصرى.

بلاغ للنائب العام

وفي سياق متصل، تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الثنائي أحمد حسن وزينب لارتكابهما جريمتي الفعل العلني الفاضح ونشر الفسق والفاحشة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع الدستور.

وذكر البلاغ أن أحمد حسن وزوجته شاب عشريني، من مواليد شهر يوليو عام 1996، أطلق قناة على يوتيوب عام 2015، وصنف نفسه على أنه نجم كوميدي، يقدم مقاطع كوميديا لتصحيح مفاهيم المجتمع، وخلال فترة عمله، استطاع أحمد بمشاركة صديقته التي أصبحت زوجته فيما بعد زينب محمد، من جمع 2 مليون متابع على “يوتيوب”، وازدادت المشاهدات لديهم لـ251 مليون مشاهدة، وهو يتربح من تلك الفيديوهات، حيث يحصد الشابان من تلك القناة، والفيديوهات التي يستخدمون فيها الطفلة، ما بين 2600: 41900 دولار شهريًا، فيما يبلغ حجم العائد السنوي 502400 دولار، وذلك حسبما كتابا على صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال: "قدمت ضدهما العديد من البلاغات بسبب استغلالها لطفلتها والاتجار بها على مواقع التواصل الاجتماعي ومازالت هذه البلاغات قيد التحقيقات، وأخيرا وبأسلوب حقير ومتدني نشرا يوتيوب لهما من داخل غرفة النوم الخاصة بهما بملابس النوم. والذهاب لحمام السباحة وشن متابعي أحمد حسن وزينب، هجومًا عنيفًا على الشاب بسبب تصوير زوجته في غرفة النوم، لجلب الأموال، “حسب ادعاءاتهم”.

وتواجد الثنائي مؤخرا في دبي، ونشر أحمد، فيديو مع زوجته في حمام السباحة لتظهر فيه بـ “المايوه البكيني” بالاضافة الى نشرهما صورة “قبلة ساخنة”.

ولم يكتفي الثنائي بذلك، فقد كان آخر ظهور لهما في فيديو من داخل غُرفة نومهما، خلال قضائهما العطلة الصيفية، في "بالي".

وظهر الزوجان في الفيديو، وهما نائمان على السرير بملابس النوم، حيث ارتدت "زينب" بيجامة برتقالي، من الستان، في حين ظهر أحمد حسن، بـ تيشيرت وشورت.

وتضمن المقطع، لحظة استيقاظ الثنائي، ونزولهما إلى "حوض الاستحمام" الخاص سويًا.

وكان اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، قد قدما الاعتذار للجمهور، عن أي محتوى لم ينال إعجابهم، وأكدا أنهما لن يقدما فيديوهات مرة أخرى، لكنهما تراجعا عن قرارهما سريعا وعادا لنشر المقاطع المثيرة للجدل.

قصة "أحمد حسن وزينب"

"أحمد حسن وزينب".. زوجان أثارا جدلا كبيرا، خلال الأيام الماضية، في مصر، بعد نشرهما فيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أيامًا قليلة من عمرها، واستغلالها وتعريض حياتها للخطر، من أجل التربح من ورائها وتحقيق أعلى نسبة من المشاهدات، على قناتهما بموقع يوتيوب.

وأثيرت حالة من الغضب عبر صفحات السوشيال ميديا ، بعد تداول فيديوهات "أحمد وزينب" وهما زوجان من مشاهير اليوتيوب، حيث عرّض الثنائي مقاطع عن حياتهما الشخصية، فضلا عن ظهورهما مع مولودتهما الصغيرة، وهى تبكي، لتحقيق أعلى عدد من المشاهدات.

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حفل محمد رمضان في الساحل يثير الغضب.. قميص شفاف واشتباكات والفنان يعتدي على الجمهور

أثار الفنان محمد رمضان، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفله الذي أقيم مساء الجمعة بالساحل الشمالي.

وخلال الحفل ظهر رمضان بعدة إطلالات غريبة منها جاكيت أبيض اللون، وآخر أسود جلدي بدون أكمام وقبعة "كاوبوي"، إضافة إلى ظهوره بقميض أسود شفاف.

وشهد الحفل مناوشات واشتباكات بين بعض الشباب وأفراد الأمن، مما أدى لإيقافه لبعض الوقت، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.

كما شهد الحفل موقف غريب من محمد رمضان، حيث ظهر في الفيديو وهو يغني، وعندما وجد بعض الشباب على المسرح، قام بدفعهم من أجل انزالهم بالقوة، مما عرضه لموجة من الانتقادات التي انهالت عليه.

وفي نهاية الحفل حرص رمضان، على توجيه الشكر لجمهوره علي طريقته، وقام بالسجود على المسرح وسط هتاف محبيه.

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