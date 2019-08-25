جو وولش يعلن ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بمواجهة ترامب

أعلن الجمهوري الأميركي جو وولش ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بمواجهة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ليكون ثاني منافسيه في هذه المرحلة.
وراى وولش أنه "لا يمكننا أن نتحمل أربع سنوات إضافية من دونالد ترامب. ولهذا السبب أنا مرشح للرئاسة".
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