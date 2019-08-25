جو وولش يعلن ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بمواجهة ترامب

أعلن الجمهوري الأميركي جو وولش ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بمواجهة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ليكون ثاني منافسيه في هذه المرحلة. وراى وولش أنه "لا يمكننا أن نتحمل أربع سنوات إضافية من دونالد ترامب. ولهذا السبب أنا مرشح للرئاسة".

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