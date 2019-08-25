ميركل: علينا أن نستخدم كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلميا

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ أنه "علينا أن نستخدم كل السبل لحل الأزمة ال​إيران​ية سلميا".

وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ قد تقدم خلال قمة ​مجموعة السبع​ بمقترح بشأن إيران، وأشار إلى أنه "لا يمكن لمجموعة الدول السبع أن تعطي تفويضا لأحد بشأن إيران".

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