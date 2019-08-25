سعد دان الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف المكتب الاعلامي لحزب الله

دان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ "الاعتداء ال​اسرائيل​ي الذي استهدف المكتب الاعلامي ل​حزب الله​"، معتبرا ان "هذا الاعتداء ليس موجها ضد ​المقاومة​ فحسب، بل هو موجه ضد ​لبنان​ عموماً".

وفي تصريح له رأى سعد أن "اسرائيل قد استفادت من أجل تصعيد عدوانها من واقع التباينات والخلافات بين قوى السلطلة في لبنان في مايتصل بمواجهة المخاطر والتحديات التي يتعرض لها لبنان، ومن بينها خطر العدوانية الصهيونية وأطماع العدو في لبنان وثرواته".