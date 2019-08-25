الوزير مراد: العدوان الاسرائيلي تصعيد جديد يستوجب منا الوقوف مع المقاومة

اعتبر الوزير ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "استمرار العدوان الصهيوني على ​لبنان​ وسوريا تصعيد جديد يستوجب منا جميعا الوقوف مع ​المقاومة​ وإطلاق موقف رسمي يدين هذا العدوان على منطقة آمنة في لبنان"، مضيفا:"كل الإحتضان لمقاومتنا التي تردع وتحمي مع ​الجيش​ والشعب وتؤكد أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

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