الجماعة الاسلامية: محاولة استهداف الضاحية وأهلها الآمنين إرهاب منظم

دانت الجماعة الاسلامية "العدوان الاسرائيلي الجديد على لبنان، وعلى الضاحية الجنوبية تحديدا"، معتبرة ان "هذا العدوان مستمر على لبنان، من خلال الخرق الدائم والمستمر لطائرات الاستطلاع لمعظم الأجواء اللبنانية وعلى مدار الساعة".
واعتبرت الجماعة ان "محاولة استهداف الضاحية وأهلها الآمنين بطائرات الاستطلاع، إرهابا منظما من العدو يحاول من خلاله زرع الخوف في نفوس اللبنانيين والفرقة بينهم".
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