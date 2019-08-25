منظمة التحرير استنكرت الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية وسوريا

استنكرت فصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ "الاعتداء الاسرائيلي الذي تعرضت له ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ و​الأراضي السورية​"، داعية "اللبنانيين بمختلف تلاوينهم السياسية والحزبية إلى نبذ الخلافات والتمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها ​القاعدة​ الأساس في مواجهة أي عدوان إسرائيلي".



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