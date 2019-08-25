الفوعاني: على المجتمع الدولي وضع حد لانتهاكات اسرائيل

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل ​مصطفى الفوعاني​ أن "السيادة الحقيقية لهذا الوطن وحريته لم تأت بالصدفة، بل ​المقاومة​ التي أسسها الإمام ​موسى الصدر​ والتي نلتزم بها في حركتنا ونتمسك بها بكل قوتنا".

وفي تصريح له طالب الفوعاني ​المجتمع الدولي​ ب"وضع حد لانتهاكات ​اسرائيل​ التي تمارس إرهاب دولة منظم، فالبارحة شهدنا هجوما مدروسا على ​سوريا​ التي استطاعت أن تقضي على البؤر الإرهابية، واستطاعت أن تتقدم في ​الشمال​ السوري لتسقط مشروع التقسيم، واستطاعت سوريا أن تنتصر، وهذا ما يدفع ​إسرائيل​ إلى مساندة الإرهابيين"، مضيفا: "لم تنس إسرائيل ضاحيتنا الأبية من اعتدائها، هذه الضاحية التي وقفت ذات يوم أمام همجية إسرائيل في تموز وقبلها في كل محطات التحرير".

وراى الفوعاني انه "آن الأوان للعالم بأكمله أن يوقف همجية إسرائيل، ولا يمكن السكوت بعد اليوم عن هذه الاعتداءات، لأن عواقبها ستعيد إشعال المنطقة، ويجب أن تفهم إسرائيل أن لا مكان لها في قاموس شعوبنا".