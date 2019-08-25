الشيخ الغريب استنكر استهداف الضاحية: للوقوف إلى جانب المقاومة

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​نصرالدين الغريب​ أن "العدوان ال​اسرائيل​ي لم يفاجئنا، وبشكل خاص على ​المقاومة​ التي تخيفها وتنزل في قلبها الرعب لما تمتلكه من ارادة صلبة للمواجهة، وقد وعدنا الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ سابقا بالرد المناسب اذا تجرأت اسرائيل على الاعتداء"، داعيا "الجميع إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب المقاومة في وقت تتعرض فيه المنطقة بأسرها لمؤامرة أميركية وإقليمية تهدد مصير هذه الأمة، ولن يسلم ​لبنان​ من شظاياها على ​الأمن​ و​الاقتصاد​ والكيان".

وأكد الغريب على ضرورة "التمسك بالمعادلة الذهبية: ​الجيش​ والشعب والمقاومة".

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