نتانياهو: كل دولة تسمح لإيران باستخدام أراضيها لشن هجمات على إسرائيل ستتحمل النتائج

أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح له، إلى أن كل دولة تسمح ل​إيران​ باستخدام أراضيها لشن هجمات على إسرائيل ستتحمل النتائج.

وخلال قيامه بجولة أمنية في شمال اسرائيل، أشار إلى أنهم وبجهود معقدة، اكتشفوا أن "فيلق القدس" الإيراني أرسل وحدة خاصة إلى سوريا من أجل قتل إسرائيليين في الجولان، وذلك من خلال طائرات مسيرة مفخخة.

ولفت إلى أن الوصول إلى تلك المعلومات تم إثر نشاط عملياتي واستخباراتي نموذجي قام به جيش الدفاع وأحبط عمليات خطيرة.

وأوضح أن ما كشفت عنه تل أبيب كان مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية وبمهمة أوكلت من قبل طهران، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تقبل بهجمات عليها من أي دولة في هذه المنطقة مهما كانت.

وأفاد بأنه من الآن فصاعدا، سيكشف النقاب عن كل محاولة تقوم بها إيران لمهاجمة إسرائيل وكل محاولة إيرانية للاختباء وراء ذرائع مختلفة.