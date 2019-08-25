مجموعة السبع تتفق على "مساعدة" الدول المتضررة من حرائق الأمازون

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن دول مجموعة السبع اتفقت على "مساعدة الدول المتضررة" من حرائق الأمازون التي تضاعفت في الأيام الأخيرة "في أسرع وقت ممكن".
وقال ماكرون الذي يستضيف قمة قادة دول مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا "يوجد توافق فعلي للقول +جميعنا متفقون على تقديم المساعدة بأسرع ما يمكن للدول المتضررة من تلك الحرائق+".
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