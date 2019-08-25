شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يجتمع بهيئة مكتب"الأعلى للإعلام" لبحث هيكلة المواقع بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا بهيئة مكتب المجلس لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس.

شارك فى الاجتماع، عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وكيلى المجلس وصالح الصالحى وجمال شوقى من أعضاء المجلس.

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وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقد الأربعاء الماضى، اجتماعا طارئا بأعضاء المجلس وذلك لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.

وقرر المجلس، أعفاء أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحالى من منصبه واتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد أن توافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولى هذا المنصب خلال الفترة القادمة.