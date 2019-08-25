شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحة صفر المشاهدات.."مكملين" الإخوانية تلجأ للإعلانات الممولة على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمواجهة التراجع الكبير فى نسب المشاهدة لقناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، سواء التراجع الكبير عبر مشاهدة هذه القناة الإرهابية عبر التليفزيون أو تراجع نسب المشاهدة على السوشيال ميديا، والتى تصل إلى "صفر مشاهدة"، بدأت القناة الاخوانية فى الاعتماد على طريقة جديدة لزيادة نسب المشاهدة، وذلك عن طريق الإعلانات الممولة على "فيس بوك".

وتستغل قناة مكملين الإرهابية، الأحداث المهمة داخل الدولة المصرية لتنشر هذه الإعلانات الممولة حتى تضمن نسب مشاهدة كبيرة من خلال هذه الإعلانات، والتى تكشف مدى تراجع نسب المشاهدة بشكل كبير، وعدم وجود أى متابعة أو مشاهدات، حتى اضطرت القناة فى النهاية إلى هذه الطريقة للبحث عن أى طريقة للحصول على مشاهدات.

يذكر أن قناة مكملين الإرهابية، قد اعتمدت خلال الفترة الماضية على الرسائل الصوتية خلال التواصل مع المواطنين بدلا من الاتصالات الهاتفية، وذلك فى ظل كثرة الاتصالات الهاتفية التى تفضح القناة وتكشف سياستها ضد الدولة المصرية.