شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تؤكد دور مصر المحورى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة منال العبسى، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقمة الدول السبع الصناعية، والتى تعقد فى العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالعراقة والتقارب فى العديد من وجهات النظر فى شتى المجالات.

وأضافت رئيسة اللجنة النوعية للمرأة، فى بيان لها اليوم أن تواجد مصر وسط هذا التجمع الهائل للدول الكبرى فى العالم، يبعث إلينا بالعديد من الرسائل التى تؤكد أن الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا فى محيطها القارى والإقليمى، وأننا نسير على الطريق الصحيح.

وأكدت الدكتورة منال العبسى، أن مشاركة مصر فى قمة السبع، لها العديد من المكاسب، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، فهى واحدة من أكثر القمم التى تحظى بمتابعة عالمية، لاسيما بسبب دورها الفعال فى مناقشة القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هناك قضايا محورية يتم مناقشتها خلال القمة، يأتى على رأسها ملف الأمن ومواجهة التطرف والعنف المتنامى فى العديد من البقاع حول العالم، والهجرة غير الشرعية، التى باتت تشكل مشكلة عالمية، وكذلك دعم المرأة الأفريقية للحصول على حقوقها.

وأضافت العبسى أن القمة تعطى مصر فرصة مناسبة لعرض قضايا القارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية لقاءات الرئيس السيسى، والتى يعقدها على هامش القمة، بالعديد من زعماء الدول المشاركة، بما يصب فى إطار بحث وتعزيز التعاون الثنائى المشترك، وكذلك تبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.