شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق: قنوات الجماعة الإرهابية تسخر نفسها لدعم المرزوقى في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن عناصر الإخوان الإرهابية الهاربة وأيمن نور ، يقدمون دعما كبيرا للإخوانى منصف المرزوقي المرشح فى الانتخابات الرئاسية التونسية.

وأضاف ربيع إن هدف قادة الإخوان الإرهابية من ذلك هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات، لافتا إلى أن قنوات الإخوان أصبحت تسخر نفسها من أجل دعم وتأييد المرشح المنصف المرزوقي ، الذى يعد واحدا من شركاء هذه العناصر فى القنوات الإرهابية والمراكز التابعة لهم فى الخارج.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح لليوم السابع، أن هذه الجماعة تسعى بشكل كبير على نجاحه فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هناك مرشحين أقوى منه بكثير، وأن فرص المرزوقى فى الانتخابات التونسية ضعيفة، وأن الشعب التونسي لا يريد أن يسيطر على الحكم من هو تابع للجماعة الإرهابية.