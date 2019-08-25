شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: نسعى لتقديم نموذج قيادية تشارك بمشروع التنمية المستدامه 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحزب يسعى للمساهمة فى مشروع مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى يعتبرها قيادات الحزب هى الوثيقة الأساسية لدور المجالس المحلية، مؤكدًا أن هناك سعيا حقيقيا بخطوات مدروسة نحو تقديم نموذج من القيادات يسهم فى المشاركة المجتمعية الحقيقية، ومشاركة الدولة فى بناء المستقبل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف حسب الله، أن الحزب بدأ خطواته الأولى فى تحقيق هذا من خلال المنتدى التنظيمى الأول لتدريب القيادات والذى سيمتد إلى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن المشاركين تعهدوا بأنهم سيقدمون نموذجا جديدا للعمل الحزبى والسياسى والبرلمانى للتعاون والتنسيق وتقديم الدعم الكامل لجميع أجهزة الدولة لحل المشكلات والقضايا الجماهيرية ومواجهة التحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.

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وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن ما جاء من مشاركة عدد كبير من قيادات الحزب الشبابية وقيادات الحزب بالأمانات النوعية، مؤكدين على إصرارهم فى التعلم ورغبتهم فى التأهيل من أجل الحصول على أكبر قدر من الخبرات التى تؤهلهم على العمل والنزول إلى الجماهير، كان مؤشرًا عن مدى حرص الشباب على المشاركة المجتمعية وبناء المستقبل.

وأشار حسب الله، إلى أن قيام الحزب بتسليم الأعضاء المشاركين شهادات التقدير الخاصة بالتدريب، يعد بمثابة الخطوة الأولى فى المشوار وأن العمل على أرض الواقع هو التدريب الأهم والذى يعطى الخبرات الحقيقية.

وكان حزب الحرية المصرى، قد نظم فعاليات منتدى تنظيمى لتدريب القيادات، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والأمين العام للحزب المحاسب احمد مهنى، والدكتور مجدى علام نائب رئيس الحزب، وبحضور الوزير السابق الدكتور محمد شتا رئيس الإدارة المحلية المركزية السابق.