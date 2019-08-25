شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يبدأ العام التدريبى للإذاعيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، فعاليات العام التدريبى الجديد للدورة الأساسية رقم 44، والتى ينظمها المجلس للإذاعيين الأفارقة، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

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يشارك فى الدورة 30 إعلاميا يمثلون 13 دولة أفريقية، حيث تعد هذه الدورة الخامسة، منذ تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى ، وتستمر الدورة لمدة 6 أسابيع .