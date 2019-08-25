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المجلس الأعلى للإعلام يبدأ العام التدريبى للإذاعيين الأفارقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، فعاليات العام التدريبى الجديد للدورة الأساسية رقم 44، والتى ينظمها المجلس للإذاعيين الأفارقة، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

 

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يشارك فى الدورة 30 إعلاميا يمثلون 13 دولة أفريقية، حيث تعد هذه الدورة الخامسة، منذ تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى ، وتستمر الدورة لمدة 6 أسابيع .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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