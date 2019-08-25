شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نظيره الأفغانى بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة لرئيس أفغانستان الدكتور محمد أشرف غنى، للتهنئة بيوم الاستقلال. كما أوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين العام برئاسة الجمهورية لسفارة أفغانستان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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