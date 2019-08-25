النائب فايز بركات: الدولة تسير بخطوات واثقة وسريعة لتثبيت النظام التعليمى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدولة ووزارة التربية والتعليم على المضى قدما وبخطوات متسارعة فى خطة تغيير شكل التعليم والفصل المدرسى وطريقة التدريس لتواكب المناهج الجديدة.
وأكد بركات أن زيادة مدة العام الدراسى يصب فى مصلحة الطالب كى يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، موضحا "المشكلة تكمن فى وجود ثقافة لدى أولياء الأمور لا نعرف مصدرها، تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائى بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر".
وقال النائب إن قرار إعداد المناهج بشكل متسارع وخلال 3 سنوات بدلا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية، يضمن لمصر خطوات متسارعة نحو الهدف المنشود من تطوير التعليم، كما أشاد بقرار أن الصف الثانى الثانوى سنة نقل عادية وإلغاء النظام التراكمى لهذا العام، مؤكدا صحة القرار لأنه يرحم أولياء الأمور من الدروس الخصوصية، حتى يثبت نظام التعليم الإلكترونى (التابلت) خلال الفترة القادمة، ويتأكد الطلاب والأهالى من عدم جدوى الدروس الخصوصية، مع الحرص على تطوير المنظومة لحل المشكلات التى واجهت الطلاب العام الدراسى الماضى.
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