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وكيل نقل البرلمان يطالب باستغلال خطوط الترام والسكة الحديد غير العاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.

 

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وأوضح زين الدين، أن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبى الخط، ما يتسبب فى إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة عن التلوث نتيجة القمامة.

 

وطالب النائب بالتفكير فى حلول فاعلة وعملية لاستغلال الخطوط إما بإعادة تشغيلها، أو بإزالتها وتوسيع المنطقة حولها وتخصيصها لسير السيارات، وأكد أن بعض خطوط الترام توقفت بعد تراكم القمامة عليها وتواجد الأكشاك والباعة على جانبيها بعد أن كانت تعمل بشكل طبيعى، وهو ما يستدعى اتخاذ إجراءات رادعة حيال الأكشاك، والباعة الجائلين، الذين يفترشون جانبى طريق الترام.

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