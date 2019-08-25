نجاح اليوم الأول من تطبيق "100 مليون صحة" في جامعة العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:
أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة في شمال سيناء، اليوم الأحد، بدء المسح الطبي وتحليل فيروس "سي" للفرق الطبية العاملة بجامعة العريش، التي تخضع للكشف الطبي وتحليل فيروس "سي" للطلاب الجدد.
وأكد شوكة خلال متابعته الطبية للكشف على الطلاب بضرورة مراعاة الأعداد الكبيرة للطلبة الجدد، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس والجامعات، تحت شعار "100 مليون صحة" مشيرًا إلى وجود الفرق الطبية في الإدارة الطبية بالجامعة.
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