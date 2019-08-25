بالصور- محافظ بورسعيد يشهد مشروع مجابهة الكوارث "صقر 50"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المشروع التدريبي لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 50"، والذي يستهدف التدريب على التعاون وتنسيق الجهود واستغلال الامكانيات المتاحة للتصدي للأزمات الطارئة وإزالة الأثار الناتجة عنها.

ويستمر المشروع التدريبي 3 أيام، ويشمل على التدريب العملي على مواقف افتراضية لكوارث وأزمات ببعض المواقع الحيوية، وبيان مدي استجابة الجهات المختلفة في التعامل معها منفردة أو بالتعاون مع المحافظات المجاورة أو القوات المسلحة أو أجهزة الشرطة والاجهزة التنفيذية.

ويأتي التدريب في إطار اهتمام الدولة بإقامة المشروعات التدريبية العملية المشتركة لإدارة الأزمات بالتعاون مع القوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة، وذلك للوقوف علي مدي جاهزية واستعداد الأجهزة التنفيذية والمديريات التابعة، وكذلك تدريب القيادات والعاملين علي أساليب رفع درجات الاستعداد والاستخدام الأمثل للامكانيات المتاحة داخل المحافظة.