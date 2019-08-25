إزالة منزل يعوق أعمال تطوير كورنيش النيل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إزالة منزل بالمنطقة العلوية للكورنيش، كان يمثل حجر عثرة أمام استمرار أعمال التوسعة والرصف الجاري تنفيذها بالجزء العلوي من الكورنيش، والتي ستساهم في تيسير الحركة المرورية وحركة المشاة من خلال تنفيذ تصميم فني وهندسي تم إعداده ليصبح الكورنيش متنفسًا حضاريًا للمواطن السويفي.

كما أوضح المحافظ أنه تمت مراعاة الجوانب الاجتماعية للملاك والسكان في لفتة لاقت القبول والشكر منهم، حيث تم الانتهاء من الإجراءات بطريقة ودية وتوافقية، حرصًا من المحافظة على حصول الملاك والسكان على التعويض المادي المناسب بأقصى سرعة.

وأضاف محافظ بني سويف أنه بناءً على الاتفاق الودي، الذي تم بين كافة الأطراف، تم شراء المتر الواحد بـ13 ألف جنيه في العقار الذي تصل مساحته إلى 200 متر تقريبًا، مشيرًا إلى أنه مع إزالة هذا المنزل يجري حاليًا استكمال أعمال التوسعة والرصف بالجزء العلوي للكورنيش لنهر المشروع في التوقيت المحدد.