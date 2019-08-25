شكوى من "التعليم" لوزير الداخلية بعد اعتداء أمين شرطة على مُعلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكوى عاجلة إلى وزارة الداخلية، في واقعة اعتداء أمين شرطة، على إحدى المعلمات بإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم، الذي طلب التحقيق الفوري في تلك الواقعة ومحاسبة جميع المتسببين بها.

وتواصل الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين بالمعلمة، صاحبة الواقعة للاطمئنان على صحتها، والتأكد من حصولها على الرعاية الطبية المطلوبة والتأكيد أنه لن يتم التغاضي عن الواقعة نهائيًا، وسوف يتم رد اعتبارها بالشكل الملائم.

وشدد نائب الوزير في بيان الأحد، أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك الاعتداء سواء من مديرية الأمن ومن خلال وزارة الداخلية.

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تعود تفاصيل الواقعة إلى اقتحام شرطي لجنة الثانوية العامة بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بالإسماعيلية، وتعديه على سها يوسف الفرا، المنتدبة من بورسعيد لتأدية عملها كملاحظ في تلك المدرسة بالإسماعيلية لفظيًا، زاعمًا أنها سرقت تليفون محمول من طالبة.

وحاول الضابط اصطحاب المعلمة إلى قسم الشرطة ووضع الكلبشات في يدها بالمخالفة للقانون، وذلك أمام أحمد إبراهيم أحمد، رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة الذي تصدى للضابط ورفض بشدة محاولاته باصطحابها إلى قسم الشرطة دون أذن من النيابة العامة، مما أسفر عن سقوط المعلمة ونقلها إلى مستشفى بورسعيد الأميري من قبل النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد.

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