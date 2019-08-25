البيت الأبيض: ترامب فوجئ بدعوة ظريف إلى البلدة التي تستضيف "قمة السبع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فوجئ بدعوة ظريف إلى بلدة بياريتز، التي تستضيف قمة مجموعة السبع، في فرنسا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ووصل اليوم، محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إلى بلدة بياريتز، بشكل مفاجئ، ودون علم من الوفود المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، المقامة في فرنسا.

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وأكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل بصورة مفاجئة لمدينة بياريتز حيث تنعقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وكتب المتحدث عباس موسوي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "زيارة ظريف تأتي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان للتباحث حول المبادرات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والفرنسي"، فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وشدد على أن ظريف "لن يجري خلال الزيارة أي لقاء أو مباحثات مع الوفد الأمريكي".