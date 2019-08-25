حسن نصر الله يهدد إسرائيل: سنسقط طائراتكم.. نبيع ملابسنا ونقاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه سوف يتم استهداف كل المسيرات الإسرائيلية التي تدخل سماء لبنان.

وصرح نصر الله في خطابه بمهرجان "سياج الوطن" أن ما حدث ليلة أمس هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف أن "الطائرة المسيرة التي دخلت سماء الضاحية فجراً هي طائرة استطلاع وحلقت على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة للهدف"، وأضاف "نحن لم نسقط الطائرة ولكن بعض الشبان رشقوها بالحجارة قبل أن تقع".

وتابع بلهجة حادة مهددا سكان المستوطنات في شمال دولة الاحتلال "انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف لبنان ويبقى الكيان الإسرائيلي آمنا.. لا تعيشوا لا ترتاحوا لا تطمئنوا.. حزب الله لن يسمح بعدوان من هذا النوع".

واعتبر نصر الله أن "ما جرى يشكل خرقاً فاضحاً وكبيراً للمعادلات التي أرسيت بعد عدوان تموز والسكوت عنه سيؤسس لمسار خطير ضد لبنان وكل فترة ستكون هناك طائرات مسيرة مماثلة".

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يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والرئيس ميشال عون دانا "الاعتداء الإسرائيلي"، وأصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.

وقال نصر الله في خطابع "تعايشنا منذ 2000 و2006 مه وجود المسيرات الإسرائيلية في السماء اللبنانية ورفضنا إسقاطها حتى لا يكون الحديث عن إشعال حزب الله للأحداث، ومن الآن المسيرات الإسرائيلية في لبنان ليست خرق سيادة ولا جمع معلومات صارت مسيرات تفجير وعمليات انتحارية ومن الآن سنواجه المسيرات الاسرائيلية في سماء لبنان.. سنعمل على إسقاطها".

وتابع حديثه "لن نقبل باستباحة مدننا وقرانا.. ولو هناك من يحرص في لبنان على انتهاء المشاكل ليتحدث مع الأمريكيين ليتحدثوا مع الإسرائيليين حتى يتوقفوا".

وتابع أيضًا في كلمه أنه لا يمكن أيضًا تهديد لبنان بالضغط الاقتصادي، قائلا "نحن نبيع ملابسنا ونقاتل".