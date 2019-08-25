مدبولي يشهد مراسم توقيع عقود إقامة مناطق تجاريّة إماراتية بمصر غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الإثنين، مراسم توقيع عقود اتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين مع سلسلة "اللولو ماركت" الإماراتية لإقامة عدد من الهايبر ماركت والمناطق التجارية الجديدة في مصر.
ويحضر مراسم التوقيع، بمقر مجلس الوزراء، كل من: وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي، وعدد من مسئولي الوزارة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ومسئولي السلسلة الإماراتية.
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