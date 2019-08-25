قدمت اليوم السبت 24 أوت 2019 وزيرة الثقافة الجزائرية، مريم مرداسي استقالتها من منصبها للرئيس عبد القادر بن صالح.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد قبل رئيس الدولة، استقالة مرداسي من منصبها كوزيرة للثقافة بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
وتأتي استقالة مرادسي على خلفية الأحداث المأساوية، التي وقعت خلال حفل المغني "سولكينغ" والتي راح ضحيتها 5 أشخاص بسبب التدافع.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد وفاة 5 أشخاص بسبب التدافع في حفل مغني الراب "سولكينغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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