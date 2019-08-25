مقتل صحفي طعنا بسكين في المكسيك

تعرض مدير موقع إخباري مكسيكي للطعن حتى الموت في وسط البلاد، على ما أعلنت السلطات، ما رفع إلى 10 عدد العاملين في الصحافة الذين جرى اغتيالهم في عام.

وذكر المدعي العام في بيان مساء السبت أنّ جثة نيفيث كونديس خاراميو "عثر عليها صباح السبت (...) وتحمل آثار إصابات بآلة حادة"، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان خاراميو البالغ من العمر

42 عاما مديرا لموقع إلكتروني محليّ في مدينة تيخوبيلكو كما كان مذيعا في محطة إذاعة.

ونقلت منظمة مراسلون بلا حدود عن ذوي خاراميو قولهم إنّه تلقى تهديدات بالقتل العام الفائت، وإنّه طلب حماية فدرالية على الإثر.

لكنّ أقاربه قالوا إنّه رفض المضي قدما في عملية الحماية بسبب الإجراءات الفدرالية.

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وندّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجريمة ودعت لفتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين عنها.

وقالت في بيان "يمثل العنف ضد الصحفيين، بكل أشكاله، إحدى العقبات الرئيسية لتصبح بلدنا أقوى كديمقراطية".

وتعتبر المكسيك من أكثر الدول خطورة على العاملين في الصحافة، إذ قتل أكثر من مئة صحافي منذ عام 2000 نتيجة أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي. وتبقى غالبية الجرائم بلا عقاب.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إنّ المكسيك هو البلد الذي قتل فيه أكبر عدد من الصحافيين منذ بداية العام الجاري بواقع 9 صحفيين.