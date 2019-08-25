قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على مبادئ اتفاق تجارة من المرجح توقيعه الشهر المقبل فينيويورك.
وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي إن الاتفاق سيفتح الأسواق أمام سلع تتجاوز قيمتها السبعة مليارات دولار وإنهيغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية.
وقال الرئيس الأمريكي إن آبي وافق على أن تشتري اليابان فائض إنتاج الذرة الأمريكي. وقال آبي عن ”احتمال“ شراء الذرة الأمريكية إن مثل تلك المشتريات سيقوم بها القطاع الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وآبي يتفقان على مبادئ اتفاق تجارة خلال قمةالسبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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