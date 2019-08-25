وزيرا خارجية إيران وفرنسا يناقشان سبل خفض التصعيد بين واشنطن وطهران

قال مسئول في الرئاسة الفرنسية إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي على هامش قمة مجموعة السبع لمناقشة سبل خفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وقال المسئول الفرنسي جاء ظريف إلى باريس يوم الجمعة بمقترحات إيرانية يلزم تنقيحها بشكل واضح. Advertisements وأضاف "كانت هناك مناقشة جوهرية بين قادة مجموعة السبع ومن المهم الآن إطلاع ظريف من أجل مواصلة سد الفجوة... بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى خفض تصعيد التوتر وإتاحة مساحة تسمح بالمفاوضات". الآن إطلاع ظريف من أجل مواصلة سد الفجوة... بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى خفض تصعيد التوتر وإتاحة مساحة تسمح بالمفاوضات". وأشار المسئول إلى عدم وجود مناقشات مزمعة في هذه المرحلة بين مسئولين إيرانيين وأمريكيين.

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