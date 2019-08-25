قطعة أرض تتسبب بمواجهة بين قبيلتين في المغرب

أفادت وسائل إعلام مغربية، صباح يوم السبت، بأن نزاعا حول قطعة أرض تسبب بمواجهة بين قبيلتين في طاطا، جنوب شرقي المملكة المغربية.
وقال موقع "هسبريس" المغربي، إن عناصر القوات العمومية تدخلت بمنطقتي كريزيمة وبوكعو الواقعتين بإقليم طاطا، لإنهاء مواجهة وقعت بين أفراد من قبيلة المهازيلبإقليم طاطا، وأفراد من قبيلة أعريب بامحاميد الغزلان بإقليم زاكورة، حول قطعة أرض متنازع عليها.
وذكرت مصادر محلية لـ "هسبريس"، أن أفراد القبيلتين دخلوا في مواجهة بينهم حول أرض رعوية، مشيرة إلى أن عناصر القوات العموميةبإقليمي طاطا وزاكورة تدخلت بعد دقائق من اندلاع المواجهة، ما أدى إلى تهدئة الوضع دون تسجيل أي إصابة في صفوف أفراد القبيلتين.
وتعود أسباب هذه المواجهة، حسب مصدر أمني مسؤول، إلى نزاع قائم بين القبيلتين المذكورتين منذ سنوات حول قطعة أرض تقع بمنطقتي كريزيمة وبوكعو في الحدود الترابية لإقليمي طاطا وزاكورة، موضحا أن القبيلتين تدعيان ملكية الأرض والحق في الاستفادة منها.
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