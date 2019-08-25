عقب "الاعتداء الإسرائيلي" في بيروت.. بومبيو يتصل بالحريري ويؤكد ضرورة منع التصعيد

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، داعيا إياه إلى تجنب أي تصعيد عقب حادث الطائرتين الإسرائيليتين في بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الحريري تلقى،

اليوم الأحد، اتصالا من بومبيو، موضحة أن المكالمة جرى خلاله "عرض لتطورات الساعات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية".

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وأكد بومبيو خلال الاتصال، حسب الوكالة، على "ضرورة تجنب أي

تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور".

من جانبه، شدد الحريري على "التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية لا سيما القرار 1701" الصادر عن مجلس الأمن الدولي، منبها إلى "مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات".