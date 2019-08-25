السلطات السورية تعيد تأهيل الطريق الدولي بعد سيطرة الجيش على خان شيخون

باشرت وزارة النقل السورية أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطريق الدولي دمشق-حلب، بدءا من بلدة صوران وحتى خان شيخون على مسافة تقارب 20 كيلومترا.
وجاءت الأعمال التي شرعت فيها ورشاتفرع حماة للمواصلات الطرقية، بعد يوم واحد من إعلان سيطرة الجيش السوري على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وعدد من بلدات ريف حماة الشمالي.
وأجرت الوزارة كشوفات ميدانية على الطريق الدولي دمشق-حلب في المواقع المسيطر عليها، حيث تم الاطلاع على حجم الأضرار التي أصابت الطريق والجسور والمعابر، والبدء بأعمال الترميم ونقل الأنقاض وإزالة الحفر الناجمة عن القذائف والمتفجرات.
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