غني يبحث مع الجبير أوضاع الساحة الأفغانية

استقبل الرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني في مقر إقامته بقصر الضيافة بجدة، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش زيارته المملكة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الأفغانية.



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