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فرنسا تنقذ 22 مهاجراً كانوا في طريقهم إلى بريطانيا

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انقذت فرنسا 22 مهاجراً تقطعت بهم السبل في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، على ما أعلنت السلطات البحرية الفرنسية، اليوم الأحد.
وأعلنت في بيان أنّ "مركباً شبه صلب يحمل 22 مهاجراً" بينهم امرأة وطفل عثر عليه بعد أن "تقطعت بهم السبل" قبالة سواحل دانكيرك.

ومن المقرر أن تناقش وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل المسألة مع نظيرها الفرنسيّ كريستوف كاستانييه بعد الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين العابرين للبحر.

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وتعد محاولات عبور بحر المانش خطيرة للغاية بسبب حركة الملاحة البحرية الكثيفة والتيارات القوية ودرجات الحرارة المتجمدة.
وتنشر بريطانيا في القنال حاليا ثلاث قطع من قوات خفر الحدود.
ومنذ يناير، أعادت بريطانيا إلى أوروبا أكثر من 65 شخصاً وصلوا إليها في شكل غير قانوني في مراكب صغيرة، حسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية.

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